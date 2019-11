Erfurt in Orange getaucht

Die blauen Fahnen der Organisation „Terre des femmes“ vor dem Erfurter Rathaus sind gehisst und flattern bis zum 26. November im Wind. Sie fordern in vier Sprachen ein freies Leben ohne Gewalt für Frauen und Mädchen. Wie seit Jahren schon wird es am Montag, 25. November, dem Internationalen Tag der Gewalt gegen Frauen, eine gemeinsame Aktion von Vertretern des Erfurter Netzwerks gegen häusliche Gewalt geben. Sie beginnt um 17 Uhr auf dem Fischmarkt.

Lichter anzünden für Gewaltopfer

147 Lichter werden in diesem Jahr entzündet und auf einer Fläche vor dem Rathaus abgestellt. „Das ist die Zahl der 2018 in Deutschland gewaltsam getöteten Frauen“, erklärt die städtische Gleichstellungsbeauftragte Birgit Adamek. Ansprechpartner von verschiedenen Organisationen, Schutzeinrichtungen und Vereinen stehen für Passanten zu Gesprächen bereit. Die Erfahrungen zeigen: Das wird gern genutzt. Wer möchte, kann ein eigenes Licht für eine von Gewalt betroffene Frau mitbringen. So war das auch in der Vergangenheit.

Ganz in Orange

Neu in Erfurt ist diesmal das sichtbare Erkennungszeichen der Farbe Orange als Symbol für Kraft und Widerstand und als verbindendes Element aller Aktionen auf lokaler, regionaler, nationaler und internationaler Ebene. Der „Orange Day“ ist verknüpft mit dem Anliegen des Aktionstages.

Orange angestrahlt werden am Montagabend die Staatskanzlei, der Turm der Allerheiligenkirche, das Umweltministerium in der Beethovenstraße und das Rathaus. Aus dem Rathausfestsaal heraus soll es ebenfalls orange leuchten.

Im nächsten Jahr geht sicher noch mehr

Technisch ist der Farbwechsel nicht an allen üblicherweise beleuchteten Gebäuden machbar. Dennoch bauen die Frauen des Netzwerks darauf, das der Montag nur ein Startschuss für das Erkennungszeichen Orange ist und im nächsten Jahr noch mehr möglich ist.

Privatleute könnten ein orangefarbenes Licht ins Fenster stellen und Geschäftsinhaber ihr Schaufenster zur Projektion nutzen. „Wer sich solidarisieren will, ist herzlich eingeladen“, wirbt Sabine Stelzl von der Brennessel, dem Zentrum gegen Gewalt an Frauen, das vor Jahren den Aktionstag am 25. November für Erfurt initiierte.

Die Dunkelziffer ist hoch

Charis Klingohr von der Serviceorganisation Soroptimist International hofft, dass sich viele Mitstreiter finden. Gerade weil Gewalt gegen Frauen häufig hinter verschlossenen Türen stattfindet und es auch eine hohe Dunkelziffer gibt, soll der Aktionstag das Anliegen der Veranstalter in die Öffentlichkeit tragen. Die Soroptimistinnen setzen einen Schwerpunkt im Kampf gegen Gewalt gegen Frauen im Netz. Zum Beispiel unterstützen sie Seminare oder die Ausbildung von Medienscouts.

Das regionale Netzwerk verfügt auch über einen Präventionsfilm. „Lehrer sollen ihn 2020 im Rahmen einer Fortbildungsveranstaltung angeboten bekommen“, sagt Birgit Adamek.

Die Frauen vom Zonta Club haben sich auf die Fahnen geschrieben im Falle der Frühverheiratung von Kindern aktiv zu werden. „Die Betroffenen müssen erfahren, dass sie hier in unserem Land Hilfe bekommen können“, so Martina Stappel.

Gewalt gegen Frauen ist allgegenwärtig, aber oft ein Tabuthema, weiß auch Martina Stappel vom Zonta Club Erfurt. „35 Prozent aller Frauen müssen Erfahrungen mit Gewalt erleben.“

Daher werden die Frauen des Erfurter Netzwerkes auch in diesem Jahr wieder aktiv.

Erfurt in Orange getaucht