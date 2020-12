Erfurt: Innenstadtpfarrei sagt Weihnachtsgottesdienste ab

Die Innenstadtpfarrei St. Laurentius verlegt sämtliche Weihnachtsgottesdienste zur ausschließlichen Mitfeier ins Internet Die meisten Kirchen der Innenstadt bleiben zwar geöffnet, jedoch wird es keine Gottesdienste geben, an denen man persönlich teilnehmen kann. Das gilt vorerst bis zum 10. Januar.

„Die ursprünglich geplanten Gottesdienstangebote bereiten den meisten Verantwortlichen Sorgen in Hinsicht auf das Infektionsgeschehen der letzten Tage“, teilt der leitende Pfarrer Marcellus Klaus mit. Trotz guter und bewährter Infektionsschutzkonzepte wolle man Menschenansammlungen vermeiden. Dazu hat es innerhalb der Pfarrei (Severi, Wigberti, Martini und Laurentius) Videokonferenzen gegeben, in deren Ergebnis es trotz der außerordentlichen Bedeutung des Weihnachtsfests „zu diesem schmerzhaften Entschluss kam“.

„Die Entwicklung der letzten Tage und insbesondere die aktuellen Hilferufe aus dem Bereich der Krankenhäuser und Intensivstationen haben uns aber zur Überzeugung gebracht, dass wir die Situation nicht sicher werden beherrschen können.“ Dieser Satz ist auch in der Mitteilung zu lesen, die am Sonntag an die Katholiken der zugehörigen Gemeinden ging. Viele hatten sich bereits für die Teilnahme an Weihnachtsgottesdiensten angemeldet, wie es die Hygieneregeln wegen Corona derzeit vorschrieben.

Weil nicht wenige Intensivstationen und Altenheime derzeit in Deutschland an die Grenze ihrer Möglichkeiten kommen, soll der Schutz der Menschen zum Weihnachtsfest absolute Priorität haben. Unter den jetzigen Bedingungen würde die Umsetzung der Schutzkonzepte in der Innenstadtpfarrei enorme Schwierigkeiten bereiten.

Gottesdienste für Verstorbene, Krankensalbungen und Seelsorge am Telefon sollen während des Lockdowns dennoch möglich sein.

Zudem macht Pfarrer Klaus nochmals auf die vielen Möglichkeiten aufmerksam, sich auf Plattformen im Internet zu begegnen. Auch im Pfarrbüro gibt es Handreichungen für Gottesdienste, wie die Idee „Weihnachten am Gartenzaun“.