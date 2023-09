Erfurt. Die schönste Stadt Deutschlands? Unser Autor Niklas Berkel schreibt darüber, warum viele ein falsches Bild von Erfurt haben.

Ob Fachwerk, Krämerbrücke oder Domplatz: Erfurt ist die schönste Stadt Deutschlands. Wer es nicht glauben will, muss sich selbst überzeugen.

Hoch über Erfurt. Auf dem Riesenrad des Oktoberfestes in Erfurt habe ich mich schockverliebt. In Thüringen, in Erfurt, in die Menschen vor Ort. Erfurter, seid stolz auf Eure Stadt! Sie ist wahrlich die schönste Stadt Deutschlands.

Ihr fragt Euch, warum ich Euch diese Zeilen schreibe?Wer wie ich aus Nordrhein-Westfalen kommt, bekommt oft ein Bild von Thüringen vermittelt, das so aussieht: rechtspopulistisch, teils faschistisch, distanzierte Menschen. Ehrlich? Wir sollten uns schämen, dass wir dieses Bild haben.

Die ersten Schritte durch Erfurt über die Krämerbrücke fühlen sich an, als lichte sich ein Schleier dichten Rauches. Junge und ältere Menschen sitzen mitten auf der Straße, lachen und essen.

Das Fachwerk in der Innenstadt lässt einen bei jedem Schritt staunen. Jede Ecke bietet ihr eigenes Highlight.

Das Oktoberfest auf dem Erfurter Domplatz fasziniert. Es verbindet Moderne und Historie. Im Hintergrund der Erfurter Dom und St. Severi, auf dem Hügel daneben thront der Petersberg über Erfurt. Die Geschichten dieser Stätten sind so vielfältig, dass ein Leben nicht ausreichen würde, um sie zu studieren.

Wenn es schon die Möglichkeit gibt, all das aus der Luft zu bestaunen, nutzt man sie auch. Auf dem Riesenrad in Erfurt auf dem Domplatz habe ich mich schockverliebt. In die schönste Stadt Deutschlands.

Das Oktoberfest auf dem Domplatz hat am Samstag 11 bis 23 Uhr geöffnet und am Sonntag 11 Uhr bis 22 Uhr.