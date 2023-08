Erfurt ist Gastgeber für Schmuckkünstler aus aller Welt

Erfurt. International besetzt und in ganz neuen Räumen angekommen ist das Erfurter Schmucksymposium. Die Künstler ließen sich jetzt über die Schulter schauen.

Von Off white über Grey bis Pink reicht die Farbpalette der Ingredienzien, die vor Kaori Juzu stehen. Die 1954 in Japan geborene und seit 21 Jahren in Dänemark (Bornholm) lebende Künstlerin erzielt beim Emaillieren ihrer Werkstücke einen kristallinen Effekt. Diese spezielle Art der Email-Technik gab den Ausschlag, dass die Goldschmiedin und Emailleurin für das 19. Internationale Schmucksymposium ausgewählt wurde. Kaori Juzu kennt Erfurt ein wenig. Sie nahm 2014 und 2016 an Treffen mit Emailleuren teil.

Arbeit an Modulen, die mal Lampenschirme werden können

Das aller zwei Jahre stattfindende Treffen des Verbandes der Bildenden Künstler Thüringen (VBKTh) fand zum ersten Mal in den neuen Räumen der Erfurter Künstlerwerkstätten in der Nordhäuser Straße zwischen dem alten Garnisonslazarett und der Gaststätte „Luftbad Nord“ statt.

Weitere Teilnehmer der Austausch-Plattform unter dem Thema „Perspektiven“ sind Peter Machata aus der Slowakei, Lisa Walker aus Neuseeland, Pedro Sequeira aus Portugal sowie Felix Linder, Layla Naomi Loebel, Karola Torkos und Christoph Weisshaar aus Deutschland. Mandy Rasch ist als Künstlerin und Leiterin der Künstlerwerkstätten in doppelter Rolle vertreten.

Zu den Organisatoren gehören die Mitglieder des VBKTh, Felix Lindner (Schmuck/Objekt) und Karola Torkos (Schmuckgestaltung). Ersterer nahm schon mehrfach den Internationalen Symposien teil. Seit Beginn der zweiwöchigen Veranstaltung am 12. August arbeitet er an Modulen, die als Lampenschirme dienen können.

Mandy Rasch ist begeistert von den hellen, lichtdurchfluteten und großzügigen Räumen. Zumal die jetzige Goldschmiedewerkstatt über neun Arbeitsplätze mit modernster Ausstattung wie Absauge-Vorrichtungen verfügt. Die Werkstatträume sind großzügiger gestaltet. Allerdings sind die Lagermöglichkeiten etwas begrenzt.

Neue Werkstoffe werden erschlossen

Sicher, so die Schmuckdesignerin, hätten die bisherigen Räume etwas „Uriges“ ausgestrahlt. Aber sie hätten einer Renovierung bedurft, die sich nicht mehr lohnte. Übrigens nutzt die Deutsch-Ukrainische Gesellschaft derzeit Teile der Räume in der Lowetscher Straße.

Bis zum 27. August widmen sich die Künstler technischen Innovationen und erschließen sich neue Werkstoffe. Am 26. August laden die Schmuckgestalter um 12 Uhr zu einem Kolloquium in der Begegnungsstätte Kleine Synagoge zu Vorträgen ein. Hierzu sind Gäste willkommen. Am gleichen Tag um 18 Uhr wird die Ausstellung der Werke des Symposiums im Angermuseum eröffnet. Zu einer öffentlichen Führung durch die Exposition lädt das Angermuseum am 7. September um 16 Uhr ein.