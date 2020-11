In Corona-Zeiten wird einmal mehr deutlich, wie wichtig es ist, stets ausreichend Ärzte zur Verfügung zu haben. Doch bis ein junger Mensch als Arzt arbeiten darf, ist es ein langer Weg. Dem anspruchsvollen Studium folgen mehrere Jahre Praxis in der Klinik, bis der Facharzttitel erreicht ist.

Bevor es soweit ist, muss der Medizinstudent aber ins sogenannte Praktische Jahr (PJ) – dem letzten Teil des Studiums. Im Helios Klinikum Erfurt stehen dafür pro Tertial 30 bis 40 Plätze zur Verfügung. Allerdings sind diese nie ausgeschöpft. „Es gibt immer mehr Plätze als Studenten“, sagt Alexander Lauten, Chefarzt der Kardiologie. Gemeinsam mit der PJ-Beauftragten des Klinikums, Oberärztin Beate Lenk kümmert er sich um die Ausbildung der Studenten in seinem Fachbereich. Er meint, „der Vorteil in einem großen Haus wie unserem ist, dass es hier keine Selektion von Krankheitsbildern gibt“. Aufgrund der Vielzahl der Fachbereiche würde der Student nahezu jedes Krankheitsbild kennenlernen.

Studenten wenden das Wissen in der Praxis an

Eine der Studenten im Praktischen Jahr ist Michelle Hübner. Die 24-Jährige kommt aus Gotha und studiert in Jena. Das vergangene Semester bestand ausschließlich aus Online-Vorlesungen, der Kontakt zu anderen Studenten war eingeschränkt. Nun, in der Klinik, hat sie tagtäglich mit vielen Patienten zu tun. Infusionen legen, EKG beurteilen, Blut abnehmen und vieles mehr gehört zu ihren Aufgaben. „Doch letztlich haben die Ärzte der jeweiligen Station die Verantwortung für den PJ-Studenten“, sagt Beate Lenk. Sie umschreibt das Praktische Jahr wie folgt: „Die bisher strukturierte Wissensvermittlung im Studium wird nun durch den direkten Kontakt mit Patienten unseres Klinikums ergänzt. Nun gilt es, das angehäufte Wissen anzuwenden. Und nur durch Tun lernt man etwas hinzu.“ Medizin sei etwas, was nicht ausschließlich in Büchern stehe. Die Tipps von Kollegen, ihre Erfahrungen – „das schafft kein Lehrbuch“.

Das Praktische Jahr teilt sich in Tertiale. Chirurgie und Innere Medizin sind Pflicht, das letzte Drittel ist vom Studenten frei wählbar. Welchen Schwerpunkt Michelle Hübner belegen wird, weiß sie noch nicht. Auch nicht, wohin es sie im kommenden Jahr zur Facharztausbildung ziehen wird. „Im Moment bin ich mir aber sicher, dass ich es hier im Helios Klinikum Erfurt gut getroffen habe. Ich bin ziemlich glücklich hier“, sagt die junge Medizinerin.

Alexander Lauten weiß, wie wichtig es ist, junge Menschen auszubilden. In Berlin arbeitete er an der Charité, eine der größten Unikliniken Deutschlands. Hier in Erfurt ist es ihm ebenso ein Anliegen, ein junges motiviertes Team aufzubauen. „Die einzelnen Leute sollen sich in unserem Klinikum entwickeln. Wir möchten sie gern so früh wie möglich in unsere Teams einbinden.“ Allerdings, und das betont der Chefarzt, müsse eine Klinik auch ohne PJ-Studenten funktionieren.

Einen Tag in der Woche sind die Studenten ohnehin nicht auf Station. Dieser Tag, erklärt Michelle Hübner, dient dem selbst gesteuerten Lernen. Mancher treffe sich mit seinem Doktorvater, mancher gehe in die Bibliothek oder lerne zuhause.