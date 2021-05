Erfurt: Keine Neuinfektionen und 7-Tage-Inzidenz unter 100

Unter Auflagen darf der Einzelhandel in Erfurt am Montag wieder öffnen, weil der 7-Tage-Inzidenzwert für Corona fünf Tage in Folge niedrig genug blieb. Die Tests gehen weiter.

Erfurt Unter Auflagen darf in Erfurt der Einzelhandel am Montag wieder öffnen. Der 7-Tage-Inzidenzwert ist am Freitag unter 100 gefallen. Corona-Neuinfektionen wurden nicht gemeldet.

Nach dem Feiertag registriert das Gesundheitsamt am Freitagmorgen keine neuen positiv auf Corona getesteten Fälle in Erfurt. Die 7-Tage-Inzidenz ist weiter gefallen und liegt mit 91,1 nach längerer Zeit wieder im zweistelligen Bereich. Aktuell gibt es 441 nachgewiesene Infektionen mit dem Coronavirus. Alle aktuellen Entwicklungen im Corona-Liveblog

Seit Pandemiebeginn wurden in Erfurt 8303 Personen positiv auf das Coronavirus getestet. 246 Personen sind insgesamt verstorben. Die Zahl der als genesen geltenden Menschen ist um 46 auf 7616 gestiegen.

Der Inzidenzwert liegt den fünften Werktag in Folge unter dem Schwellenwert von 150. Der Einzelhandel darf somit am Montag unter Auflagen öffnen. Der Schwellenwert von 100, für den das Infektionsschutzgesetz des Bundes weitere Lockerungen vorsieht, ist am Freitagmorgen den ersten Werktag unterschritten.

