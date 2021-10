Erfurt: Kika sucht Sprecherkinder für „Ene mene bu“

Erfurt. Ganz junge Sprecherkinder aus Erfurt sucht der Kika für ein interaktives TV-Format.

„Ene mene bu und dran bist du“ heißt ein Kreativformat, für das der Kinderkanal auch in diesem Jahr Mädchen und Jungen im Alter von viereinhalb bis sieben Jahren als Sprecherkinder sucht. Dafür finden ab 19. Oktober Castings im Kindermedienzentrum Erfurt statt.

Eltern können ihre Kinder anmelden, wenn sie Name, Alter und Telefonnummer angeben – einfach per E-Mail an weimarcasting@gmx.de. Voraussetzungen: Die Kinder sollen aus Erfurt kommen (Postleitzahlbereich 99084 – 99099) und noch kein „Ene-mene-bu“-Sprecherkind gewesen sein. Sie sollten sprachgewandt sein, eine verständliche Aussprache und einen altersgerechten Wortschatz besitzen. Fantasie und Spaß am Geschichten erzählen, sind ebenfalls wichtig. Geschwisterpärchen sind denkbar und oft sogar von Vorteil. Ausgewählte Kinder werden zu Sprachaufnahmen für „Ene mene bu“ eingeladen und können ihre Stimme dann im Fernsehen und der Mediathek hören. Die Kinder werden dabei nicht zu sehen sein.