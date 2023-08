Erfurt komplett ohne Funkloch

Fortschritt ist immer auch ein kritisch zu betrachten, meint unser Autor Casjen Carl. Und schaut auf die Telekommunikation.

Ein Fund des Tages Ende vergangener Woche – aufmerksame Leser und Internet-User erinnern sich – zeigt ein wunderbares Telefon. Von irgendeinem volkseigenen Betrieb sandgraubeige koloriert und mit robusten schwarzen Tasten ausgestattet.

Gleich kamen Erinnerungen an das Telefonieren in früheren Zeiten auf. Nein, nicht als die Dame vom Amt noch Kabel einstöpselte für die Verbindung. So alt bin ich doch nicht. Aber ein gewisses Talent und handwerkliches Geschick war zu DDR-Zeiten nötig, um einen anderen Teilnehmer zu erreichen.

Auch das Ur-Tastentelefon benötigte einen bestimmten Anschlag, damit der richtige Impuls ausgelöst wurde. Was immerhin einfacher war, als der Wählscheibe den rechten Schwung zu geben, dass sie auch die gewünschte Zahl über Draht weitergab.

Wie einfach und somit langweilig ist die Telekommunikation heute. Kurzwahl 1 und schon ist der gewünschte Gesprächspartner in der Leitung. Es sei denn, einer steckt im Funkloch. Glauben Sie mir, darüber hat früher niemand meckern müssen.