Erfurt: Kostenloses Konzert im Landtag

Erfurt. Der Yiddish Summer Weimar macht in Erfurt Station. Im Landtag geben das „Caravan Orchestra & Choir“ ein kostenloses Konzert.

Der Thüringer Landtag ist diesen Mittwoch, 9. August, um 19.30 Uhr, zum ersten Mal Gastgeber für das Musik- und Kulturfestival Yiddish Summer Weimar. Mit dem 40-köpfigen „Caravan Orchestra & Choir“ erleben die Besucherinnen und Besucher jiddische Musik aus Haifa und Weimar. Das Konzert ist kostenlos.

Landtagspräsidentin Birgit Pommer (Linke) kündigt das Konzert in einer Mitteilung so an: „Mit dem Orchester gehen wir auf eine Reise durch verschiedenste Musikeinflüsse auf der Welt. Ein Abend im Zeichen der Kultur und der Begegnung. Jüdisches Leben gehört seit über 900 Jahren zu Thüringen. Seine Kultur und seine Musik sind Teil unserer Wurzeln. Mit dem Yiddish Summer holen wir einen Teil unserer Kultur in den Landtag.“