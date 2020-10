Erfurt lädt Deutschland zur Einheits-Feier ein

Bodo Ramelow (links) und Andreas Bausewein unterzeichneten am Freitag in der Staatskanzlei nacheinander die Absichtserklärung, die von den Erfurter Künstlern Erni Donnerberg und Stefan Kowalczyk gestaltet wurde.

500.000 Besucher und die Elite der deutschen Politik werden in der Stadt erwartet, wenn Erfurt am 3. Oktober 2022 die deutschlandweite Feier zum 32. Einheits-Jubiläum ausrichtet. Die Organisation wollen Stadt und Land gemeinsam stemmen. Eine entsprechende Absichtserklärung haben Oberbürgermeister Andreas Bausewein (SPD) und Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) am Freitag in der Staatskanzlei unterzeichnet.