Erfurt lädt Senioren zum Musiknachmittag im Kaisersaal ein

Erfurt. Mitte September findet im Erfurter Kaisersaal eine Veranstaltung speziell für Senioren statt. Der Vorverkauf läuft.

„Musik am Nachmittag“ für Erfurter Senioren gibt es wieder am Freitag, 15. September, ab 14 Uhr, im Kaisersaal. Wie die Stadt mitteilt, treten dabei Künstler der Internationalen Stiftung zur Förderung von Kultur und Zivilisation auf. Der Vorverkauf hat inzwischen begonnen. Die Eintrittskarten zum Preis von 13 Euro sind in den vier Seniorenklubs der Stadt sowie in der Tourist-Information am Benediktsplatz erhältlich.

Die Seniorenklubs sind telefonisch so zu erreichen: Seniorenklub Hans-Grundig-Straße 25, Telefon: 0361/ 345 9656, Seniorenklub Weitergasse 25, Telefon: 0361/566 789, Seniorenklub Jakob-Kaiser-Ring 56, Telefon: 0361/655 6388, Seniorenklub Berliner Straße 26, Telefon: 0361/655 4145.