Erfurt: Lichtinterpretationen in Filz von der Krämerbrücke

Collagen und plastische Objekte wären es gewesen, mit denen Britta Schatton bei der Thüringer Kunstmesse „artthuer“ zu sehen gewesen wäre. Die Messe musste coronabedingt ausfallen, nicht aber ein Blick auf ihre Werke: Auf der Krämerbrücke in Haus Nr. 7 zeigt die Künstlerin ihre Arbeiten, hier hat sie einen Schauraum eingerichtet und hier besteht zudem Gelegenheit, der Künstlerin bei der Entstehung ihrer Werke über die Schulter zu schauen.

„Gegenstand meiner Arbeiten ist der Versuch, flüchtige Momente und Eindrücke meines Erlebens von Licht- und Farbkombinationen, Rhythmen, Anordnungen und Bewegungen aufzugreifen und textilgestalterisch in Form von Gewebe- und Papierfilzarbeiten zu interpretieren“, sagt die Künstlerin über sich und ihre Arbeiten. Dabei kommt es nicht darauf an, ob sie natürlichen Ursprungs sind, oder von Menschenhand gemacht. Das gelingt ihr in Form von Collagen und plastischen Objekten. Aber nicht nur auf die Optik kommt es Britta Schatton dabei an, sondern auch auf das haptische Element: es geht darum, Strukturen auch fühlen zu können. Was eignete sich da besser als Filz?

Textilkunst von Britta Schatton mit dem Titel „Hoffnungsvoller Tag II“, 2020 mit Filz gestaltet und auf Baumwollgewebe und Leinwand gefärbt, gedruckt, gefilzt und genäht. Foto: Britta Schatton

Gefunden hat sie auf ihrer Suche eine eigene Farb- und Formensprache, hat mit Färbe- und Drucktechniken experimentiert und ihr Filzhandwerk immer weiter verfeinert. Nunofilzcollagen und tragbare Loop-Objekte waren schon ausgesucht, die auf der „artthuer“ einem großen Publikum hätten präsentiert werden sollen. Nun also auf der Krämerbrücke, wo 2018 seit langer Zeit überhaupt einmal wieder ein Neuzugang möglich war. Wo heute Textilkunst gezeigt und zum Kauf angeboten wird, war bis dahin über viele Jahre ein Antiquitätengeschäft beheimatet.

Die in Magdeburg geborene Textilkünstlerin ist überglücklich, dass sie 2018 ein Atelier unter ihrem Namen auf der Krämerbrücke beziehen konnte, mittlerweile laufen Atelier und Ladengalerie unter dem Namen „ARTenVielfalt Erfurt“ und sie ist die Inhaberin. Seit 2004 arbeitet Britta Schatton freischaffend mit Gewebefilz, hat an der Filzschule Oberrot in Baden-Württemberg gelernt und Qualifizierungen bei internationalen Textilkünstlern und deutschen wie Britta Ankenbauer, Ricarda Aßmann und Ute Herre angeschlossen. Eigentlich ist Britta Schatton diplomierte Biologin, Fachrichtung Zoologie.

Britta Schatton, Krämerbrücke 7, Telefon: 0361/3468686 oder 0176/63023871, E-Mail: britta.schatton@web.de, Internet: www.schatton-textilkunst.de