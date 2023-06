Erfurt liest: „Als die Welt zerbrach“

Erfurt. Es geht um Vertreibung, Schuld und dunkle Erinnerungen in der aktuellen Buchempfehlung der Erfurter Stadt- und Regionalbibliothek.

Gretel Fernsby ist über 90 und führt seit vielen Jahren ein ruhiges, gleichförmiges Leben in London, nach einer sehr bewegten Jugendzeit. Zunächst privilegiert in Berlin aufgewachsen, zerbrach ihre heile Welt mit dem plötzlichen Verschwinden des jüngeren Bruders an „jenem anderen Ort“. An dieser sonderbaren Formulierung hat sie ihr Leben lang festgehalten, als könnte das Nichtaussprechen irgendetwas ungeschehen machen.

„Als die Welt zerbrach“ von John Boyne Foto: Piper Verlag

Dann kam das Ende des Zweiten Weltkrieges, und ihre Mutter und sie mussten untertauchen. Jahrelang war Gretel auf der Flucht. Über ihre wahre Herkunft spricht sie nicht und sie hat gute Gründe dafür. Und unverändert tief schmerzt die Erinnerung an Bruno, den kleinen Bruder, dessen Namen sie nicht einmal denken mag. Aber die schlimmen Bilder in ihrem Kopf, die Frage nach der eigenen Schuld, sie lassen sich nicht wirklich vertreiben …

Mit dem Einzug neuer Mieter wird es plötzlich unruhig im Haus. Der Sohn der Familie, Henry, ist neun, genauso alt wie Bruno bei seinem Tod, und bald wird offensichtlich, dass er Hilfe braucht. Soll Gretel sich einmischen, auch auf die Gefahr hin, ihre so mühsam aufgebaute Identität in Gefahr zu bringen?

Dem irischen Autoren John Boyne ist mit seinem jüngsten Buch ein bewegender Roman gelungen, der die Frage nach persönlicher Schuld sehr emotional stellt.

Rita Sonnenberg ist Lektorin für Medizin und Naturwissenschaften