Erfurt liest: Miss Merkels Scharfsinn

Brit Schwarze über einen unterhaltsamen Kriminalroman.

David Safier ist mit „Miss Merkel“ eine spannende Krimi-Reihe gelungen und wie vom Bestsellerautor gewohnt, eine Mischung aus ernsten und heiteren Momenten.

Im 1. Fall „Mord in der Uckermark“ ist Ex-Kanzlerin Angela Merkel seit sechs Wochen im wohlverdienten Ruhestand. Mit Mann Achim und Mops Putin ist sie nach Kleinfreudenstadt in die Uckermark gezogen. Nach dem turbulenten Leben in der Hauptstadt ist sie schon nach kurzer Zeit mehr als begeistert vom Landleben. Nur backen und wandern, da wird Angela schnell langweilig. Doch zum Glück steht sie bald vor einem Rätsel, als der Freiherr Philipp von Baugenwitz vergiftet und bekleidet mit Ritterrüstung tot aufgefunden wird. Kurz zuvor hatte sie noch den unsympathischen Freiherrn kennengelernt und nun liegt er mausetot in einem von innen verriegelten Schlossverlies. War es Mord?

Jetzt ist Angelas ganzer Scharfsinn gefordert und sie ist kaum noch von ihrem liebenden Ehemann und dem sanften Bodyguard Mike zu bremsen. Aber gemeinsam machen sie sich auf die gefährliche Suche nach dem Mörder. Und der Adlige bleibt nicht das einzige Opfer und Verdächtige gibt es eine ganze Reihe.

Ein unterhaltsamer Krimi, Miss Merkel als Miss Marple. Das könnte sogar der richtigen Angela Merkel gefallen. Respektvoll gegenüber der Hauptperson geschrieben und mit kleinen oder größeren Anspielungen auf das politische Geschehen in Berlin. Ein Roman zum Schmunzeln und spannend bis zur letzten Seite.

Brit Schwarze Foto: Marco Schmidt

Wird Angela den Mörder finden und in Kleinfreudenstadt heimisch werden? Oder wird sie gar das erste Mal in ihrem Leben eine wahre Freundin finden? Fragen über Fragen, die nur eine große Detektivin beantworten kann!

Dazu gibt es auch die DVD und das Hörbuch in der Stadt- und Regionalbibliothek Erfurt zum Ausleihen.

Brit Schwarze ist Bibliothekarin in der Hauptbibliothek am Domplatz