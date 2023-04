Erfurt liest: Wie Bibliotheken und Museen ihre Schätze im Netz präsentieren können

Wie können Kulturgüter im digitalen Raum aufbereitet werden? Mit dieser Frage beschäftigt sich der Buchtipp der Erfurter Bibliothekarin Dagmar Hoffmann.

Das kulturelle Erbe ist längst nicht mehr ausschließlich vor Ort in Bibliotheken, Archiven und Museen zu erfahren, sondern hat Einzug gehalten in digitale Welten. Dr. Hendrikje Carius, stellvertretende Direktorin der Forschungsbibliothek Gotha, und Guido Fackler, Professor für Museologie an der Universität Würzburg, haben zusammen einen Tagungsband herausgegeben, welcher sich mit den Möglichkeiten digitaler Ausstellungen und Sammlungspräsentationen befasst.

Dagmar Hoffmann Foto: Stadt- und Regionalbibliothek Erfurt

Bei der Digitalisierung entstehen Anknüpfungspunkte zwischen Museologie, Bibliothekswissenschaft und Digital Humanities. Sei es bei der technischen Infrastruktur, der Kuratierung oder Methoden digitaler Vermittlung.

Digitale Räume öffnen Türen zur interaktiven und partizipativen Wissensvermittlung.

Kulturportale wie die Deutsche Digitale Bibliothek zeigen auf, welche Vorteile eine institutionenübergreifende Kooperation und Präsentation im Internet haben kann.

Zum einen steigt die Zugänglichkeit und Reichweite von Kulturgut. Zum anderen können digitalisierte Objekte in neuen Kontexten vernetzt werden.

Dr. Sylvia Asmus, Leiterin des Deutschen Exilarchivs in der Deutschen Nationalbibliothek, stellt im Tagungsband fest: „Digitalisierung verändert Kommunikation, Perspektiven auf Objekte und Themen sowie Strukturen der Zusammenarbeit […].“ Eine schöne Aussicht!

Das Buch ist in der Stadt- und Regionalbibliothek am Domplatz ausleihbar sowie im Internet als Open-Access-Publikation erschienen.

Exponat-Raum-Interaktion: Perspektiven für das Kuratieren digitaler Ausstellungen, Hendrikje Carius, Guido Fackler (Hrsg.), V&R unipress, 2022.