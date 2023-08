Erfurt: Liliengarten auf der Ega erneuert

Erfurt. Ein Pflanzenexperte liefert weitere Sorten für den Egapark. Mehr als 1000 Exemplare der beliebten Blume blühen nun in Erfurt.

Mehr als 1000 Lilien aus der Zucht von Stefan Strasser wachsen und blühen im Liliengarten des Egaparks. Der Lilienexperte ist mit 310 verschiedenen Pflanzen im Gepäck Ende Juli nach Erfurt gekommen. Laut Mitteilung der Ega hatte er Taglilien, Schwertlilien und Palmlilien ausgesucht.

Gepflanzt wurden sie im Liliengarten an jenen Stellen, wo Stauden und Gräser im Winter durch Frostschäden ausgefallen sind. Der Sommer ist nicht die typische Zeit für Staudenpflanzungen, eher Frühjahr und Herbst, wenn es nicht so heiß und deutlich regenreicher ist. Die blühenden Lilien aber verkraften den Beetwechsel im Sommer gut, versicherte Stefan Strasser. In einem bereits gestalteten Beet ist der Pflanzzeitpunkt bestens geeignet, um die neuen Lilien gut in die vorhandene Beetgestaltung zu integrieren. Lilien sind übrigens besonders pflegeleicht und müssen kaum gegossen werden.

Treffen der Lilienexperten 2024 in Erfurt

Nicole Kleb ist Staudenexpertin und als Meisterbereichsleiterin auf der Ega: „Der Liliengarten wurde zur Buga komplett umgestaltet. Zwei Jahre danach kann der Bereich jetzt eine gärtnerische Auffrischung vertragen. Da war es für uns selbstverständlich, den Experten bei der Komplettierung des Gartens um Rat zu bitten. Er war sofort bereit, uns mit Tipps und guten Ideen zu unterstützen. Zusätzlich organisierte er die Spende der Staudenfreunde und schenkte uns aus seinem Privatbestand viele Pflanzen. 2024 im Juli findet bei uns im Park das Treffen des Teilnetzwerkes Lilium der deutschen Genbank statt. Das ist ein großer Erfahrungsaustausch der Lilienspezialisten. Dafür soll unser Themengarten besonders attraktiv sein.“