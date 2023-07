Erfurt: Lob für Bauablauf im Andreasviertel – Kritik an offenem Brief

Erfurt. Die Anwohner der Weißen Gasse, der Marbacher Gasse und der Georgsgasse in Erfurt distanzieren sich von einem Beschwerdebrief an die Stadt, der dieser Tage die Runde macht.

Die Stimmung im Andreasviertel ist trotz der Bauarbeiten in der Weißen Gasse, der Marbacher Gasse und der Georgsgasse besser, als es ein offener Beschwerdebrief von Anwohnern erscheinen lässt. In der vergangenen Woche beklagten Bewohner der Weißen Gasse in einem Schreiben an die Stadtverwaltung und an diverse Medien, dass vom vereinbarten Bauablauf abgewichen werde, was zu unzumutbaren Einschränkungen führe. Es wurde mit dem Gang vor Gericht gedroht.

Diese Vorwürfe entsprechen nicht der Mehrheitsmeinung, stellen andere Anwohner nun gegenüber dieser Zeitung klar. Es sei wichtig, das schiefe Bild in der Öffentlichkeit geradezurücken. „Wir sind froh und dankbar, dass endlich gebaut wird. Bislang haben die Firma Bauer und alle sonst Verantwortlichen ausgezeichnete Arbeit geleistet: Angemessene Vorankündigungen, zügiges Arbeiten, freundliche und sehr bemühte Mitarbeiter“, sagt Thomas Renner stellvertretend für einige andere.

Dass eine derart komplexe Maßnahme nicht in allen Belangen eine Punktlandung sein könne, sei selbstverständlich.

Es werden unter anderem Strom- und Wasserleitungen modernisiert und neues Pflaster aufgetragen.