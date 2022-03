Erfurt: Mann auf E-Scooter zeigt sich uneinsichtig und verbringt Nacht hinter Gittern

Erfurt. Ein Mann aus Erfurt wurde am Samstag von der Polizei angehalten, da er betrunken auf einem E-Scooter unterwegs war. Er zeigte sich sehr uneinsichtig und landet schließlich hinter Gittern.

Am Samstag ist der Polizei in Erfurt im Bereich des Theaterplatzes eine Person aufgefallen. Der Mann bewegte sich in Schlängellinien auf einem E-Scooter fort. Daraufhin wurde er von den Beamten für eine Verkehrskontrolle angehalten, da davon auszugehen war dass der Unbekannte stark betrunken war. Der Mann zeigte sich laut Polizei jedoch völlig uneinsichtig und verweigerte die Herausgabe seiner persönlichen Daten sowie die Abgabe eines Alkoholtests.

Jedoch stand der Verdacht einer Straftat im Raum, weshalb die Beamten den Mann unter Zwang durchsuchten. Das ließ er sich nicht gefallen und schlug kurz darauf um sich, trat die Beamten und verletzte sie somit leicht. Jegliche Bemühungen zur Klärung seiner Identität waren umsonst, weshalb der Unbekannte auf richterlichen Beschluss eine Nacht in Polizeigewahrsam kam. Durch intensiver Ermittlungen konnte die Polizei seine Identität durch sein privates Umfeld herausfinden. Nach 12 Stunden hinter Gittern kam der Mann wieder frei. Gegen ihn wurden nun mehrere Anzeigen erstattet.