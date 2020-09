Erfurt: „Mein Garten ist mein Königreich“

Der traditionelle Wettbewerb um den schönsten Blumenschmuck und Vorgarten wird bis zum 31. Oktober verlängert. Das geht aus einer Mitteilung der Stadtverwaltung hervor.

Mitmachen können neben Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Erfurt auch Firmen, Vereine, Kindergärten, Schulen und andere Einrichtungen. Wie in jedem Jahr ist Bedingung, dass der Blumenschmuck von der Straße aus einsehbar ist: Das können Balkonkästen sein, ein Vorgarten oder auch die blühende Baumscheibe mitten in der Stadt. Besonderer Wert werde demnach auf die Gestaltung beziehungsweise Kombination von Pflanzen gelegt.

Fotos von einzelnen Pflanzen oder Blüten werden daher nicht berücksichtigt. Neu sind in diesem Jahr die vier Kategorien. Sie sollen die Vielfalt des städtischen Gärtnerns abbilden, heißt es weiter. Teilnehmer können wählen aus:

„Vielfalt und Farbenpracht“

„Fassaden- und Dachbegrünung“

„Mein naturnaher Garten“, in der Bienen- und Insektenfreundlichkeit im Mittelpunkt stehen.

„Mein Garten ist mein Königreich“, in der sich Erfurter in ihrer grünen Oase in Szene setzen sollen.

Auch wenn der traditionelle Startschuss mit dem Blumen- und Gartenmarkt auf dem Domplatz in diesem Jahr entfallen musste, soll die Festveranstaltung im Rathausfestsaal am 26. November stattfinden – sofern es die dann geltenden Bestimmungen zulassen. In feierlichem Rahmen werden dann die Sach- und Geldpreise, die von einer Fachjury gekürt werden, vergeben. Wer am Blumenschmuck- und Vorgartenwettbewerb teilnimmt, ist automatisch zum festlichen Finale eingeladen. Die Teilnahme ist auf das Stadtgebiet Erfurt, einschließlich aller Ortsteile, begrenzt.

Einsendung bis 31. Oktober 2020 mit Teilnahmeerklärung, Farbfoto, Namen und Anschrift an Stadtverwaltung Erfurt, Garten- und Friedhofsamt, Kennwort „Blumenschmuck- und Vorgarten-Wettbewerb 2019“, Heinrichstraße 78. Infos unter www.erfurt.de/blumenschmuck