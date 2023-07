Erfurt: Mit Miss Marple und Harry Potter zum Picknick

Erfurt. Romantische Klänge, fröhliche Titelmelodien und beschwingte Ouvertüren erklingen am Sonntag auf der Erfurter Severi-Wiese.

Ein Nachmittag mit Musik an einem besonderen Ort: das verspricht das Polizeiorchester Thüringen fürs Picknickkonzert auf der St.-Severi-Wiese auf dem Domberg am Sonntag, 16. Juli, um 16 Uhr.

Die junge Waldhorn-Gastsolistin Adelina Zbarcea will in der Neuauflage mit der Romanze für Horn und Orchester von Camille Saint-Saëns verzaubern. Der „Pique Dame“-Operette von Franz von Suppè war nur geringer Erfolg beschieden, aber ihre Ouvertüre wurde weltberühmt und wird nun vom Orchester auf der Severi-Wiese für das Publikum gespielt.

Weltberühmt ist auch eine Dame, die der Phantasie von Agatha Christie entsprang: Die Krimis um die Hobby-Detektivin Miss Marple dienten schließlich einer ebenso weltberühmten Filmreihe zur Vorlage, die wiederum einen echten Gute-Laune-Hit als Titelmelodie hat.

Lausbuben, Löffelpolkaund Zauberei

Weitere Highlights: Ein Solo für Bass-Posaune mit dem vielsagenden Titel „Im tiefen Keller“, die Löffelpolka, ein Flügelhorn und ein Tenorhorn, die sich wie zwei Lausbuben gebärden, Schreibmaschinen-Rhythmen und noch mehr Zauberei mit Harry Potter bietet das Programm zum Picknickkonzert.

Ein Teil der Einnahmen geht an die Pfarrei St. Laurentius. Die Projektband der Pfarrei, in der sich Menschen in verschiedenen Bereichen engagieren, benötigt dringend zeitgemäße Tontechnik, damit das Musizieren noch mehr Spaß macht. „Nehmen Sie ihre Picknick-Decke oder den Lieblingsklappstuhl mit und packen Sie sich etwas Leckeres ein“, empfehlen die Musiker. Präsentiert wird das mittlerweile dritte Picknickkonzert vom Freundeskreis des Polizeiorchesters.

Karten für das Konzert gibt es unter: www.ticketshop-thueringen.de.