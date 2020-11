Erfurt-Motive für zwölf Monate voller Schornsteinfeger-Glück

Andreas Pöcking muss ein Glückskind sein: Dem Erfurter Fotografen sind in diesem Jahr gleich mehr als ein Dutzend Schornsteinfeger begegnet – beruflich bedingt. Für den „Schornsteinfegerinnenkalender 2021“ hat er sie alle fotografiert. In der typischen Berufsbekleidung und mit typischem Arbeitsgerät, in schwindelerregender Höhe auf dem Dach, im Sonnenuntergang, mit Brautpaar oder bei der Pause zu zweit. Alle Bilder aber sind in diesem Jahr in Erfurt entstanden, so dass der Kalender ganz nebenbei auch für einen Erfurt-Besuch wirbt.

Fotograf Andreas Pöcking aus Erfurt hat den Schornsteinfegerinnen-Kalender 2021 fotografiert – vor Erfurter Kulissen. Foto: Andreas Pöcking