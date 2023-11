Erfurt muss 9,4 Millionen Euro in Sanierung der Jugendhäuser investieren

Erfurt. Die Erfurter Stadtverwaltung legte dem Jugendhilfeausschuss nun die lang erwartete Prioritätenliste vor. Diese kann aber keine klare Reihenfolge ausdrücken.

Lang wurde sie gefordert, nun hat die Verwaltung dem Jugendhilfeausschuss eine Prioritätenliste für die Sanierung der Jugendhäuser vorgelegt. Die letzte Liste ist aus dem Jahr 2016 und musste aktualisiert werden. Die überarbeitete Gebäudezustandsliste sieht einen Investitionsbedarf für die kommenden Jahre von rund 9,4 Millionen Euro vor.

Es wurde anhand bilateraler Abstimmung der Stadtverwaltung eine Sanierungsreihenfolge für die Gebäude dargestellt, nach der sich die kommenden Sanierungsvorhaben richten sollen, allerdings ohne verbindlichen Planungshorizont.

Wichtig: Die Liste berücksichtigt derzeit ausschließlich die Priorisierungen aus Sicht diverser Gebäudezustandsmerkmale. Es gibt mehrere gleichrangige Prioritäten in der Liste, so dass nicht erkennbar ist, welches Jugendhaus aus baulicher Sicht als erstes saniert werden müsste. Auf Platz 1 stehen gar gleich fünf Einrichtungen.

„Die baulichen Priorisierungen sind beispielsweise nun mit weiteren Kriterien, etwa der Priorisierung aufgrund von besonderen Bedarfen in Stadtteilen zusammenzubringen. Ziel ist die Erarbeitung eines Dokuments, dass Planungsmöglichkeit für die kommenden Jahre schafft“, erklärt Daniel Mroß (SPD), Vorsitzendes des Jugendhilfeausschusses.

Der Jugendhilfeausschuss legte in seiner Sitzung am Donnerstag fest, dass das weitere Vorgehen nun im Unterausschuss Kinder- und Jugendförderplanung in Zusammenarbeit mit dem Amt für Gebäudemanagement und Jugendamt beraten werden soll. Anschließend soll ein Beschlussvorschlag zum weiteren Verfahren und Umgang mit der Priorisierungsliste an den Jugendhilfeausschuss erfolgen.

Planungssicherheit für kommende Jahre schaffen

Daniel Mroß meinte, er verstehe, dass der Fokus der Bau- und Sanierungsmaßnahmen zuvorderst auf den Kitas und den Schulen liege. Aber auch darüber hinaus müssten Kapazitäten bereitgestellt werden, damit zukünftig, Schritt für Schritt, die Erfurter Jugendhäuser weiter saniert werden könnten. „Als SPD-Stadtrat und Vorsitzender des Jugendhilfeausschusses Erfurt setze ich mich dafür ich, dass zukünftig pro Jahr mindestens ein Jugendhaus saniert wird. Wir wollen die Erfurter Jugendhäuser schrittweise modernisieren sowie eine gute Ausstattung und Rahmenbedingungen für unsere Kinder und Jugendlichen ermöglichen“, sagt Daniel Mroß.

Jugendhäuser seien unverzichtbare Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe. Sie bieten niedrigschwellig verschiedene Möglichkeiten der Freizeitgestaltung in Verbindung mit sozialen Unterstützungsleistungen. Mit der Musikfabrik und den Jugendhäusern Renne, das ab Dezember wieder an seinen alten Standort wechselt, und auch dem Jugendhaus Drosselberg zeigt die Stadt Erfurt, wie moderne und attraktive Jugendhäuser gestaltet werden können. Daniel Mroß dazu: „Es muss unser Ziel sein, dass wir nach und nach alle unsere 26 Objekte sanieren, damit Erfurt in allen Bereichen eine kinderfreundliche Kommune bleibt.“

Gesamte Prioritätenliste: buergerinfo.erfurt.de