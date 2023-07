Erfurt: Naturfreunde rufen zum Sprung in die Gera auf

Für den Flussbadetag am 8. Juli wird zum Sprung in die Gera ermuntert.

Erfurt. Der Flussbadetag am 8. Juli soll für den Schutz der Gewässer sensibilisieren. Große Aktion am Klärchen geplant.

Zum Sprung in Flüsse und Seen wollen die Naturfreunde Thüringen für diesen Samstag, 8. Juli, animieren. Dann findet der Big Jump Day, zu deutsch: Flussbadetag statt. An diesem Tag hüpfen in ganz Europa Menschen in Gewässer, um ein Zeichen für deren Schutz zu setzen. Es solle dafür sensibilisiert werden, dass das Wasser als Element geschützt werden muss. Fließgewässer sollten in so einem guten Zustand sein, dass Menschen darin bedenkenlos baden können, heißt es in der Ankündigung.

Zwischen 12 und 16 Uhr wird es dafür in Erfurt am Geraufer nahe dem Klärchen im Nordpark ein vielfältiges Angebot aus Mitmachaktionen, Informationsständen zu den Themen Gewässerschutz und Upcycling sowie Spiele für Erwachsene und Kinder geben. Das Gelände sei zum Teil mit dem Rollstuhlbefahrbar, aber nicht gänzlich barrierefrei. Die Aktion ist ein Gemeinschaftsprojekt mit dem Flussbüro Erfurt, dem Familienzentrum am Anger und Studenten der Universität Erfurt.