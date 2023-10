Erfurt-Nord: Baustart für neues Helios-Parkhaus zwei Jahre nach Einsturz

Erfurt. Das Parkdeck an der Nordhäuser Straße wird instandgesetzt. Das Erfurter Helios-Klinikum verrät, ab wann die Parkplätze wieder zur Verfügung stehen.

Wenige Tage bevor die Parkhaus-Ruine am Helios-Klinikum zweijähriges Bestehen begangen hätte, kündigte das Unternehmen nun den Baustart an. Am Freitag versammelten sich Vertreter des Klinikums und der Architekt vor dem im November 2021 eingestürzten Parkhaus zum Fototermin.

Helios zufolge wurden die Unterlagen zur Statik und zum Bau nun fertiggestellt und man rechne mit grünem Licht für den Bauantrag. „Das heißt, dass das Helios Klinikum Erfurt nun zeitnah mit dem Betonieren von Fundamenten und Einbauen neuer Stahlträger beginnen kann. Diese Stabilisierungsarbeiten werden voraussichtlich acht Wochen in Anspruch nehmen. Wenn dies erfolgt ist, kann mit der Beräumung der eingestürzten Rampe begonnen werden. Nahezu zeitgleich werden dann die ersten 50 Parkplätze im unteren Bereich wieder zur Verfügung stehen“, so die Mitteilung.

Die bekannte Struktur des Parkhauses bleibe bestehen. Zusätzlich werde ein barrierefreier Aufzug eingebaut. Gerechnet wird mit einem halben Jahr Bauzeit. Die Instandsetzung und Modernisierung schlagen mit 4,4 Millionen Euro zu Buche. Man bedanke sich bei der Belegschaft, Patienten und Besuchern für die Geduld.