Erfurt: Parkende Autos behindern Feuerwehr

Nur mit mehrfachem Vor- und Zurücksetzen konnte die Drehleiter die Kurve in einer Straße in der Andreasvorstadt passieren. Im Ernstfall wären kostbare Minuten verstrichen.

Zentimeter für Zentimeter setzt das Fahrzeug vor und zurück. Immer wieder. Am Steuer des Drehleiterfahrzeuges der Berufsfeuerwehr sitzt Uwe Günzler, seit 30 Jahren im Dienst, ein erfahrener Fahrer. Er muss nicht nur Breite (2,50 Meter) und Länge (mehr als elf Meter) seines Gefährtes im Blick haben, sondern auch den nach vorne ragenden Rettungskorb. An diesem Abend sitzt die Zeit nicht im Nacken, es warten keinen hilflosen Personen in einer brennenden Wohnung. Die Drehleiter ist im Rahmen der Feuerwehrbefahrung unterwegs, begleitet vom Stadtordnungsdienst, der Polizei und dem Ordnungsdezernenten Andreas Horn. Sie findet drei bis vier Mal im Jahr statt, stets an anderen Schwerpunkten.