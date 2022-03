Erfurt plant große Kundgebung für die Ukraine

Die in der Ukraine geborene Tatjana steht am Mittwoch mit der Staatsflagge ihres Heimatlandes auf dem Domplatz. Sie hofft, dass bei der Kundgebung am Samstag sehr viele Erfurter ihren Beistand mit dem Land zeigen.

Erfurt. Zahlreiche Organisationen rufen gemeinsam zur Teilnahme auf. Damit soll ein „unübersehbares Zeichen für den Frieden in Europa“ gesetzt werden.

In einer einmaligen Aktion haben zahlreiche Vereine, Parteien, Verbände, Gewerkschaften, Kirchen und Religionsgemeinschaften aus Erfurt und Thüringen zu einer gemeinsamen Kundgebung für die Ukraine aufgerufen. Die Kundgebung wurde für Samstag (5. März), 15.30 Uhr, auf dem Erfurter Domplatz angemeldet.

Die Veranstaltung soll „ein unübersehbares Zeichen für Frieden in Europa setzen und die Erfurterinnen und Erfurter in ihrer großen Hilfsbereitschaft weiter bestärken“, heißt es in der gemeinsam verabschiedeten Resolution. Der russische Einmarsch in der Ukraine sei „völkerrechtswidrig und unentschuldbar“. Die Kundgebung solle auch für weiteres zivilgesellschaftliches Engagement und konkrete Unterstützung für die Menschen in der Ukraine sorgen.

Bisher haben sich dem Aufruf folgende Organisationen angeschlossen:

- ASB Regionalverband Mittelthüringen e.V.

- AWO Kreisverband Erfurt e.V.

- AWO Landesverband Thüringen e.V.

- Basketball Löwen

- BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN Erfurt

- Caritas Erfurt

- CDU Erfurt

- Christophoruswerk Erfurt gGmbH

- DGB Thüringen

- DIE LINKE. Stadtverband Erfurt

- Der Paritätischer Wohlfahrtsverband, Landesverband Thüringen e.V.

- Erfurt lacht… für bunte Vielfalt

- Evangelische Kirche in Mitteldeutschland

- FC Rot-Weiss Erfurt

- FDP Erfurt

- FREIE WÄHLER Erfurt e.V.

- GEW Thüringen

- Jüdische Landesgemeinde Thüringen

- Katholische Kirche – Dekanat Erfurt

- Mehrwertstadt Erfurt

- MitMenschen e.V.

- Omas gegen Rechts

- Piraten Erfurt

- Schwarz-Weiss Erfurt Volleyteam

- SPD Erfurt

- Ukrainische Landsleute e.V.

- ver.di Thüringen