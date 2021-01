Erfurt registriert fünf weitere Todesfälle und 40 Neuinfektionen

Auf das Coronavirus getestet wird weiterhin unvermindert in Erfurt. In den vergangenen sieben Tagen stagnieren die neu entdeckten Positiv-Fälle, wie der 7-Tage-Inzidenzwert von 146,3 zeigt.

Fünf weitere Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19 wurden in den zurückliegenden 24 Stunden registriert, meldete das Erfurter Gesundheitsamt am Dienstagmorgen. Zudem sind seit dem Vortag 40 Menschen sind in der Landeshauptstadt positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die 7-Tage-Inzidenz liegt wie am Montag bei 146,3.





Mit Stand Dienstag, 26. Januar, 8 Uhr, wurden in Erfurt seit Beginn der Pandemie insgesamt 4193 Infektionen mit dem Coronavirus registriert. Die Zahl der als genesen Geltenden ist um 40 auf 3312 gestiegen. Insgesamt 126 Personen sind an oder mit Corona verstorben. Damit gibt es in Erfurt aktuell 755 nachgewiesene aktive Infektionen mit dem Coronavirus.