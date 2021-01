Erfurt registriert keine Neuinfektion, aber drei weitere Todesfälle

Erfurt Weil keine Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet wurden, ist die 7-Zage-Inzidenz in Erfurt wieder leicht unter die 200er Marke gesunken. Drei weitere Todesfälle gab es.

Die Zahl der als genesen Geltenden ist um 87 auf 2498 gestiegen. 87 Patienten sind insgesamt an oder mit Covid-19 verstorben. Damit gibt es in der Landeshauptstadt 894 nachgewiesene aktive Infektionen mit dem Coronavirus.