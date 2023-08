Erfurt: Rote und grüne Karten für Autofahrer im Rieth

Erfurt. Passend zum Schulstart haben Polizei und Verkehrswacht vor der Erfurter Riethschule eine besondere Aktion geplant.

Am Morgen des ersten Schultages, also am 21. August um 7.30 Uhr, soll vor der Riethschule in Erfurt eine besondere Aktion auf den Start des neuen Schuljahres in Thüringen aufmerksam machen. Die Landesverkehrswacht Thüringen, der Polizeimotorsportclub und die Polizei haben sich mit der Riethschule zusammengeschlossen, um die Verkehrsteilnehmer auf die Bedeutung erhöhter Vorsicht gegenüber Schulanfängern hinzuweisen.

Konkret geplant ist eine „Spannbandaktion und Blitz für Kids zum ersten Schultag“. Die Landesverkehrswacht teilt dazu mit: „Oftmals sind die Kinder in der aufregenden Zeit des Schulbeginns besonders unvorsichtig im Straßenverkehr, weshalb es von großer Bedeutung ist, dass die anderen Verkehrsteilnehmer umsichtig und rücksichtsvoll handeln.“

Im Rahmen der Aktion werden die Schülerinnen und Schüler der Riethschulevor dem Schulgebäude grüne und rote Karten an die Autofahrer verteilen. Die grünen Karten sollen als Zeichen der Anerkennung dienen, wenn sie vor der Schule die Geschwindigkeitsbegrenzungen beachten und besonders vorsichtig fahren. Die roten Karten hingegen sollen als freundlicher Hinweis dienen, falls ein Verkehrsteilnehmer die Geschwindigkeitsvorschriften vor der Schule nicht einhält.“