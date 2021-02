Schreckschussrevolver und Schlagstock beschlagnahmt: Vater holt Sohn in Erfurt ab

Schreckschussrevolver und Schlagstock: Vater holt Sohn ab

Nicht schlecht staunten Polizeibeamte Sonntagmorgen bei einer Verkehrskontrolle in der Erfurter Blumenstraße. Gegen 3:30 Uhr hielten sie einen 23-jährigen Autofahrer an und stellten fest, dass er Alkohol getrunken hatte. Da sich der Mann nicht ausweisen konnte, durchsuchten die Polizisten den Pkw des jungen Mannes. Ein Ausweisdokument konnten die Beamten nicht auffinden, dafür einen Schreckschussrevolver und einen Schlagstock. Bei dem Atemalkoholtest erreichte der 23-Jährige knapp 0,5 Promille. Seine Identität konnte schlussendlich geklärt werden. Kollegen aus Nordthüringen klingelten die Eltern des jungen Mannes aus dem Bett. Der Vater kam nach Erfurt und holte seinen Sohn ab.

Auto samt einem Satz Reifen gestohlen

Samstag stellte der Besitzer einer Garage in Erfurt fest, dass Unbekannte in seine Garage eingebrochen waren. Wann genau die Diebe zugeschlagen haben, ist nicht bekannt. Nach ersten Erkenntnissen wurde ein Honda Accord samt einem Satz Reifen im Gesamtwert von 5.000 Euro gestohlen. Weiterhin wurde Werkzeug entwendet.

Alter Bekannter

Eine Zivilstreife der Polizei wurde in der Nacht auf Montag in der Ernst-Schneller-Straße auf einen alten Bekannten aufmerksam. Der 38-Jährige schob ein neuwertiges Fahrrad über die Straße. Der Mann wurde gestoppt und kontrolliert. Einen Eigentumsnachweis konnte er für das Mountainbike der Marke Cube nicht aufbringen. Aufbruchswerkzeug in seinem Rucksack und ein Bolzenschneider unter der Jacke sorgten zudem für noch mehr Unglaubwürdigkeit. Das Fahrrad wurde sichergestellt. Gegen den 38-Jährigen lag außerdem ein Haftbefehl vor. Noch in der Nacht wurde der Mann in ein Thüringer Gefängnis gebracht.

