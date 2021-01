Die Mieter vom Gästehaus der Alten Parteischule in Erfurt sollen im Januar ihre Kündigungen erhalten.

Erfurt: Stadt und Eigentümer streben Lösung für Parteischul-Mieter an

Die rund 80 in der „Alten Parteischule“ verbliebenen Mieter sollen im Lauf des Januars ihre Kündigung erhalten. Zugleich will der Vermieter gemeinsam mit der Stadt durch Beratung und alternative Angebote verhindern, dass sie in die Wohnungslosigkeit abgleiten. Das hat Sozialamtsleiter Torsten Haß nach einem Gespräch mit dem Vermieter mitgeteilt.

„Wenn die Kündigungen verschickt werden, sind für eine Woche Mitarbeiter des Sozialamtes im Foyer der Alten Parteischule vor Ort, um die Mieter zu beraten“, sagt Torsten Haß. Gemeinsam mit den Kündigungen würden die Mieter zudem Infos zu potenziellen Vermietern und Beratungsangebote erhalten.

Das Jobcenter sei ebenfalls eingebunden. „Wir haben alles getan, was man im Vorfeld tun kann“, meint Tosten Haß.

Sozialamt fürchtete zahlreiche neue Fälle von Obdachlosigkeit

In den Apartments der Alten Parteischule am Erfurter Südpark leben viele Menschen, die nicht ohne weiteres eine andere Wohnung bekommen. Eine vermeintliche Kündigung, die Anfang Dezember für Ende Dezember verschickt worden war, alarmierte deshalb das Sozialamt und die Sozialpolitiker: Es wurden zahlreiche neue Fälle von Obdachlosigkeit befürchtet.

Der Verwalter bezeichnete die vermeintliche Kündigung jedoch später als „Information“ und sicherte ein Verbleiben der Mieter bis Ende Januar zu. Er bot zudem die Zusammenarbeit mit der Stadt an.

Auch im Februar sollen nun keine Mieter ihr Apartment verlassen müssen. Die Kündigungen, die demnächst verschickt werden, gelten in rund 60 Fällen für den 1. März. Weitere 20 Vertragsverhältnisse enden innerhalb der nächsten sechs Monate, hat Torsten Haß erfahren.

Rund 100 Zimmer, die von Arbeitgebern für ihre Mitarbeiter aus dem EU-Ausland angemietet worden waren, seien bereits frei gezogen. Auch den 17 institutionellen Mietern soll gekündigt werden.

Der Eigentümer der Parteischule habe sich im Gespräch als kooperativ erwiesen, sagt der Sozialamtsleiter Haß. Es sei vereinbart worden, dass das Sozialamt regelmäßig über den Status der Mietverhältnisse informiert werde.

Der Vermieter bietet auch selbst Alternativen in anderen Immobilien an

Der Vermieter verfüge zudem selbst über weitere Immobilien mit Wohnungen, die er den Mietern nach einem ähnlichen Mietmodell wie in der Parteischule anbieten wolle. Für eine weitere Immobilie habe er die Umnutzung für Wohnungen beantragt. Zwischenlösungen innerhalb der Parteischule, die von oben nach unten saniert werden soll, seien ebenfalls denkbar.

Die leer stehenden Flüchtlingscontainer an der Heinrichstraße und im Gebreite, die im Dezember als Notlösung für die Mieter geprüft werden sollten, seien „nicht aus der Welt“, meint Torsten Haß. Es sei aus jetziger Sicht aber unwahrscheinlich, dass sie als Notunterkünfte benötigt würden.

Die Parteischule wird Ausbildungsstätte für den Bundes-Zoll

Die Alte Parteischule soll ab dem Sommer 2022 zur Ausbildungsstätte für den Bundes-Zoll werden. Ein entsprechendes Interesse hatte die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben bestätigt. Der Vermieter will das Gebäude deshalb leer ziehen und für die neue Nutzung herrichten.