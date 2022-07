Erfurt: Start ins Berufsleben

34 Auszubildende der Baustoffindustrie erhielten am 15. Juli 2022 ihre Abschlusszeugnisse. Die feierliche Übergabe fand in der Aula des ERFURT Bildungszentrum Unternehmensverbundes (ebz) im Norden der Landeshauptstadt statt.

34 Auszubildende der Baustoffindustrie erhielten am 15. Juli 2022 in der Aula des Erfurt Bildungszentrums ihre Abschlusszeugnisse. Die dreijährige praktische Ausbildung erfolgt in länderübergreifenden Berufsschulklassen für Verfahrensmechaniker der Fachrichtungen Transportbeton, Baustoffe, vorgefertigte Betonerzeugnisse und Asphalttechnik sowie einer Klasse für Aufbereitungsmechaniker in den Fachrichtungen Naturstein sowie Sand und Kies. Die vier Jahrgangsbesten von ihnen erhielten eine Urkunde und eine Geldprämie.