Erfurt: Stiftung Denkmalschutz sucht Schulen für Kulturprogramm

Bonn/Erfurt. Bis zum 2. Mail können sich weiterführende Schulen aus Thüringen für die Teilnahme am Programm „denkmal aktiv“ bewerben. Darum geht es in dem Projekt.

Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz ruft weiterführende Schulen zur Teilnahme am Programm „denkmal aktiv – Kulturerbe macht Schule“ auf. Bis zum 2. Mai können sich Schulen für das kommende Schuljahr bewerben, wie die Stiftung am Dienstag in Bonn mitteilte. Schülerinnen und Schüler sollen in dem Programm Denkmäler als Teil der eigenen Geschichte kennen lernen und sich über Wert und Bedeutung der Denkmäler bewusst werden. Damit sollen junge Menschen dazu animiert werden, den Erhalt von Denkmälern als Beitrag zu einer nachhaltigen Lebensweise schätzen zu lernen.

www.denkmal-aktiv.de/teilnahme