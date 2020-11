Erfurt: Streit um Freigabe der Wartburgstraße

Die verschobene Freigabe der Wartburgstraße verärgert nicht nur betroffene Anwohner, sondern auch die Ortsteilbürgermeister von Hochheim und Schmira. Als die Stadtverwaltung Mitte Oktober bekanntgab, dass die Straße aufgrund von Lieferengpässen noch nicht fertig gestellt werden könne, wandten sich Steffen Peschke und Peter Richter an den zuständigen Baudezernenten Alexander Hilge. Eine Antwort erhielten sie bis Mittwoch nicht – bis die Presse bei der Verwaltung nachhakte.

Doch von vorn: An der Messe entstehen ein neuer P+R-Parkplatz, ein großer Caravanhafen und ein Regenüberlaufbecken. Der Parkplatzkomplex wird über die Wartburgstraße zu erreichen sein. Diese wurde unter Vollsperrung entsprechend um- und ausgebaut. Noch bis Ende der Sommerferien wurde der Knotenpunkt Wartburgstraße/Eisenacher Straße umgebaut.

„Am 30. Oktober sollte die Wartburgstraße wieder freigegeben werden. Umso mehr verwunderte die Baustelleninformation, dass die Freigabe erst an Weihnachten erfolgen soll. Wir halten das für eine unzumutbare und nicht notwendige Entscheidung“, sagt Steffen Peschke gegenüber dieser Zeitung.

40-Tonner hinterlassen langfristig Spuren an Straßen und Häusern

In der Begründung der Stadt hieß es: „ .. . So kommt es zu Engpässen und Verzögerungen bei der Lieferung von dringend benötigten Materialien. . . Bauteile für die Straßenbeleuchtung, die Ampelanlagen und die Beschilderung kommen nicht an. Ohne funktionierende Ampeln und Beleuchtung und ohne Verkehrszeichen kann die Straße nicht verkehrssicher eröffnet werden.“

Dem widersprechen Steffen Peschke und Peter Richter. „Diese Darstellung entspricht nicht den Gegebenheiten. . . Die Straße ist komplett fertig gebaut. Alle Markierungen sind aufgebracht. Die Lichtsignalanlage an der Kreuzung ist komplett installiert.“ Zudem liegen Lampenpfosten neben der Straße bereit. „Wir fühlen uns veralbert“, sagt Steffen Peschke wütend.

Die Bürger kommen immer wieder mit Beschwerden auf ihn und seinen Kollegen – beide ehrenamtlich – zu. Zum einen müssen Anwohner lange Umwege fahren, um beispielsweise zur Kita nach Schmira oder zur Autobahn zu kommen.

Zum anderen wegen der 40-Tonner in der 30er-Zone, manchmal drei hintereinander. Sie erzeugen nicht nur Lärm, sondern hinterlassen langfristig Spuren an Straßen und Häusern. „Durch die Baustellenfahrzeuge wurden erhebliche Straßenschäden verursacht“, sagt Hochheims Ortsteilbürgermeister.

In der Antwort der Verwaltung in dieser Woche äußert sich Tiefbau- und Verkehrsamtsleiter Alexander Reintjes eher verhalten und weist die Vorwürfe entschieden zurück. „Im Bauvertrag zwischen unserem Auftragnehmer und der Landeshauptstadt Erfurt ist als Fertigstellungstermin der 31. März 2021 vereinbart. Das hat sich bis heute nicht geändert.“

Steffen Peschke hört dieses Datum zum ersten Mal und auch in den Mitteilungen der Stadt ist nirgendwo von März die Rede. „Eine planmäßige Eröffnung der Verkehrsanlage kann ich Ihnen weiterhin zusichern“, sagt Alexander Reintjes. Ob er damit das in der Baustellenkarte der Stadt angegebene Datum, 31. Dezember 2020, meint, oder das aus dem Bauvertrag, wird nicht ersichtlich.

Oberbürgermeister um persönliche Klärung gebeten

„Ihre Mutmaßung darüber, dass wir seit Wochen die Verkehrsfreigabe bewusst verschleppen und falsch informieren, entspricht weder den Tatsachen noch unseren Intentionen und ist uns darüber hinaus wesensfremd. Wir übernehmen die bestellte Leistung, wenn diese vollständig fertiggestellt ist und bis dahin verbleibt die Organisation des Baufeldes beim Auftragnehmer. Es entbehrt jeder Grundlage, uns als Bauherrn und unserer beauftragten Arbeitsgemeinschaft eine vorsätzliche Täuschung der Öffentlichkeit vorzuwerfen und ich weise Ihre Anschuldigung entschieden zurück“, schreibt Alexander Reintjes.

Die beiden Ortsteilbürgermeister reagierten umgehend und baten nun den Oberbürgermeister um persönliche Klärung. „Wir haben sachlich dargestellt, dass die Gründe, welche in der Baustelleninformation angegeben wurden, schlicht nicht vorliegen. Wir haben erwartet, dass uns die wahren Gründe genannt werden, dies ist nicht erfolgt. – Wir stehen den Bürgern gegenüber in der Verantwortung.“

Beide schlugen Andreas Bausewein ein Treffen vor Ort vor, um eine schnellstmögliche Verkehrsfreigabe zu organisieren und um die Schäden aufzunehmen sowie über deren Beseitigung zu sprechen.