Erfurt sucht dringend Unterkünfte für Geflüchtete

Erfurt. Etwa 30 Zuweisungen gibt es pro Woche. Ehemaliges Abgeordnetenhaus wird wieder bezogen.

Die Unterbringungsmöglichkeiten für Geflüchtete in der Stadt sind begrenzt. Sämtliche Wohncontainer, beispielsweise auch jene in der Güntherstraße sind belegt – unter Beachtung der pandemischen Bedingungen.

In dieser Woche werden Menschen in Not eine neue Bleibe im ehemaligen Haus der Abgeordneten in der Friedrich-Ebert-Straße finden. „Grund hierfür sind Zuweisungen von geflüchteten Menschen durch das Land Thüringen aus der Erstaufnahmestelle in Suhl, die sehr stark frequentiert ist“, sagt Anja Schultz von der Rathauspressestelle. Das Amt für Soziales hoffe auf die Toleranz und Unterstützung der Anwohnerinnen und Anwohner, damit sich ein positives, für beide Seiten gewinnbringendes Zusammenleben in kultureller Vielfalt entwickele.

Um die Ankunft dieser Menschen zu begleiten und ihre Integration zu unterstützen, wird eine Sozialbetreuung vor Ort sein. Etwa 80 Menschen finden Platz in dem ehemaligen Haus der Abgeordneten, pro Woche werden Erfurt allerdings 30 Personen zugewiesen. Die Platzkapazitäten erreichen schnell ein Ende. „Die Stadtverwaltung bittet daher weiterhin Vermieter, Eigentürmer und soziale Unternehmer um Unterstützung bei der Unterbringung und Betreuung von geflüchteten Menschen“, so Anja Schultz. Es werden geeignete Gebäude, Einzelwohnungen oder auch mehrere Wohneinheiten in einem Gebäude gesucht. Wünschenswert ist, so die Verwaltung, dass die jeweilige Unterbringungsmöglichkeit bereits möbliert einschließlich einer Küche sowie Dusche und WC angeboten wird. Neben Eigentümern von Gebäuden sind daher auch Vermieter von Wohnungen, Ferienwohnungen oder -häusern, Pensionen oder Hotelbetreiber angesprochen.

Die gesuchte Unterbringung wird durch sozialarbeiterische Betreuung, die das Amt für Soziales mit geeigneten Sozialdienstleistern anbietet, unterstützt. Maßstab für die Unterbringung und soziale Betreuung ist dabei die Thüringer Gemeinschaftsunterkunfts- und Sozialbetreuungsverordnung.

Unter den Geflüchteten sind teilweise auch Familien mit Kindern. „Bisher konnten wir gemeinsam mit dem Schulamt Mittelthüringen, das an dieser Stelle zuständig ist, immer einen Platz an einer Schule finden – manchmal nicht unbedingt in Wohnnähe, aber immer mit einem sicheren Schulweg“, sagt Anja Schultz. Inwieweit Kleidung, Kinderwagen und andere Dinge gebraucht werden, könne aktuell nicht gesagt werden. „Das können wir leider erst nach Erhalt der Transferlisten sagen. Diese bekommen wir einen Tag vor dem Transfer“, so die Sprecherin.