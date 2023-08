Erfurt Süd-Ost hat eine neue Kunstinstallation

Stefan Bachmann an seiner Installation in seinem Atelier.

Erfurt. Das Gemeindezentrum in der Singerstraße wird seit August mit Kunst bestückt. Der Schöpfer ist kein Unbekannter.

Das Gustav-Adolf-Gemeindezentrum hat nun eine eigene Kunstinstallation. Der durch Gemälde wie Skulpturen thüringenweit anerkannte Künstler Stefan Bachmann hat die hängende Plastik mit dem Titel „Das Wort“ eigens für das Haus in der Singerstraße im Erfurter Südosten erstellt. Die Evangelische Kirchengemeinde freut sich vor allem über die vielen Möglichkeiten der Deutung des Kunstwerks: „die Erinnerung an die verbrannten Bücher in der Nazizeit, goldene, blaue und rote Bücher – man kann die Fantasie schweifen lassen“, wie es in einer Mitteilung heißt.