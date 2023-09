Erfurt: Thüringer Umweltministerium öffnet zum Denkmaltag

Erfurt. Das historische Gebäude in der Erfurter Beethovenstraße kann am 10. September besichtigt werden. Auch kostenlose Führungen werden angeboten.

Erstmals öffnet das Thüringer Umweltministerium am Tag des offenen Denkmals seine Türen: Am Sonntag, 10. September, gibt es von 11 bis 16 Uhr Einblicke in das historische Dienstgebäude in der Beethovenstraße 3. Die Führungen finden 14 und 15 Uhr statt.

Parallel dazu wird auch eine hauseigene Ausstellung zu sehen sein: ,,Staatliche Repräsentation – vom Postbau zum Ministerium“. Der Eintritt ist frei, Anmeldungen braucht es nicht.