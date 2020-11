Erfurt: Über Balanceakte von Schmuckgestalterinnen

Jahr für Jahr ist sie ein ziemlicher Kraftakt – und diesmal vielleicht ganz besonders: Die Opal-Ausstellung im Laden von Ute Wolff-Brinckmann auf der Krämerbrücke 5 präsentiert am heutigen 25. November und noch einmal morgen von 10 bis 18 Uhr die Vielfalt der Opale aus der Kollektion von Rolf G. Olschewsky.

Die jährliche Opalausstellung und die ausgefallene Kunstmesse artthuer

In der heutigen Folge von „Kunst-Kontakt“ geht es jedoch um Ute Wolff-Brinckmann und Isabell Kellner, die sich einen Messestand der artthuer geteilt hätten. Die Kunstmesse fiel aus. Unsere Porträtreihe soll potenziellen Besuchern dennoch einen Eindruck vermitteln und den Kontakt zu teilnehmenden Künstlern ermöglichen.

Ute Wolff-Brinckmann: 21st Century, Ringe, 2020, Silber, Guss, Quarz, Topas, 30 mm x 25 mm x 10 mm. Foto: Ute Wolff-Brinckmann

Ein besonderes Erleben von Schmuck haben die beiden sich ins Programm geschrieben. Mit dem Motto „Balance II“ greifen die Schmuckkünstlerinnen ihr Thema der zurückliegenden Kunstmesse auf und wollten es mit neuen Arbeiten, also mit neuem Leben erfüllen. Offene schwebende Platten in unterschiedlichen Höhen und durch Stäbe gehalten, sollten als Dekoration am Stand die Dreidimensionalität der Arbeiten hervorheben.

Wie das Innere und das Äußere auch bei Schmuckstücken miteinander harmonieren

Der Schmuck und seine Wirkung, das Innere und das Äußere im Gleichgewicht. „So kann man die feinen Strukturen unserer Arbeiten aus allen Richtungen betrachten, spannende Details entdecken und vielleicht mit dem Schmuck selbst eine besondere Außenwirkung erzielen“, findet Ute Wolff-Brinckmann. Schmuck zu gestalten, sei immer ein Ausbalancieren von Formen und Farben, ein behutsames Ausloten von Grenzen zwischen künstlerischer Aussage und Tragbarkeit. „Die Situation der letzten Monate war wirklich ein Balanceakt, was sich auch in den Schmuckstücken aus dieser Zeit widerspiegelt“, sagt Isabell Kellner. Sie betreibt ihr Atelier in Bad Tabarz ist aber auch regelmäßig in der Werkstatt von Ute Wolff-Brinckmann zugange.

Isabell Kellner: „Seerosen“, Material: AG 925 AU 750 Labradorit Turmalin Mondstein 2019. Foto: Isabell Kellner

Ute Wolff-Brinckmann ist gelernte Goldschmiedin und studierte Schmuckgestalterin. Isabell Kellner ist gelernte Schmuckgürtlerin und studierte Schmuckgestalterin und arbeitet nicht allein in ihrem Atelier in Bad Tabarz, sondern auch regelmäßig in der Werkstatt von Ute Wolff-Brinckmann mit.

Ute Wolff-Brinckmann, Krämerbrücke 5, Tel. 0361/5 61 09 95, www.wolff-brinckmann.deIsabell Kellner, Karl-Kornhaß-Straße 10 in Bad Tabarz, Tel. 036259/5 83 69. mobil 0177/1 87 07 90, www.isabellkellner.de