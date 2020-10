Erfurt: Umbenennung des Nettelbeckufers vorerst ausgesetzt

Die mögliche Umbenennung des Nettelbeckufers in Erfurt sorgt derzeit für aufgeregte politische Debatten.

Erfurt. Wegen eines Bürgerantrags an den Stadtrat soll der Kulturausschuss der Stadt Erfurt am Dienstag das Thema „Umbenennung des Nettelbeckufers von der Tagesordnung nehmen.

Die Umbenennung des Nettelbeckufers wird nicht in der Sitzung des Kulturausschusses am Dienstag (13. Oktober) zur Debatte stehen. Hatten zwei Anträge auf der Tagesordnung bereits eine endgültige Entscheidung in die Nähe gerückt, forderte nun das Rechtsamt der Stadt Erfurt dazu auf, das Thema von der Agenda zu nehmen.