Erfurt: Unter minus sechs Grad hilft auch kein Salz

Am Montag hatte das Schneechaos den Öffentlichen Personennahverkehr in Erfurt zu großen Teilen lahmgelegt. Busse fuhren nur teilweise, die Straßenbahn überhaupt nicht. Vereiste Gleise stellten sich als unüberwindbares Hindernis heraus. "Salz ist nur bis minus sechs Grad wirksam. Darunter hilft nur noch mechanisches Entfernen des Panzers", wirbt Anja Kümpfel von der Evag um Verständnis.

Die Situation habe an 2010 erinnert. Daraus habe man damals gelernt und Bereitschaftsgruppen eingesetzt. Die seien bereits seit Sonntag im Einsatz gewesen, um die Gleise per Hand vom Eis zu befreien. Was die Sache erschwert habe, sei der Umstand, dass Autos die freigekratzten Gleise oft wieder zugefahren hätten.

Noch immer einzelne Orte wegen der Schneemassen nicht anfahrbar

Am Dienstagmorgen sei es dann gelungen, alle Buslinie wieder zum Laufen zu bringen. Auch die Ortsteile seien wieder angefahren worden, sofern das möglich gewesen sei. In Wallichen und Kerspleben habe es allerdings Probleme gegeben, so Kümpfel. In manche Ortsteile komme man wegen der Schneemassen einfach nicht rein. Betroffen seien u.a. die Buslinien 43, 141 und 90 gewesen. Einige Haltstellen habe man nicht bedienen können, weil Autos querstanden oder sich selbst ein Bus festgefahren hatte.

Bei den Straßenbahnlinien habe man am Montag im Laufe des Tages als erstes das Y hinbekommen. Das Y bezeichnet die Verbindung Urbicher Kreuz, Wiesenhügel bis zur Wendeschleife am Amt für Arbeit. Am Abend gegen 20 Uhr sei es gelungen, auch die Strecke Europaplatz-Domplatz wieder befahrbar zu machen.

Seit heute Morgen ist auch die Verbindung vom Europlatz zur Messe in Betrieb genommen worden. Ein Schienenersatzverkehr wurde vom Domplatz zum Flughafen eingerichtet. Im Laufe des Tages würden sich die Einsatztrupps der Linie 2 zum Ringelberg widmen. Man gehe Schritt für Schritt voran, so die zuständige Mitarbeiterin der Evag-Öffentlichkeitsarbeit.