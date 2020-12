Erfurt-Urbich sammelt Unterschriften gegen Gewerbegebiet

Der Blick vom Herrenberg auf Urbich: Auf diesem Acker will die LEG ein Gewerbegebiet entwickeln.

In seinem Widerstand gegen das am Ortsrand geplante Gewerbegebiet „URB 638“ wendet sich der Urbicher Ortsteilrat jetzt an das Land. Gemeinsam mit Partnern hat er eine Petition gestartet, deren Veröffentlichung vom Petitionsausschuss bereits genehmigt worden ist. Kommen bis 19. Januar 1500 Unterschriften zusammen, muss sich der Petitionsausschuss des Landtags auch inhaltlich mit den Forderungen befassen.