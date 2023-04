Erfurt wagt den Weltrekord: Holt die Klappis aus dem Keller!

Erfurt. 250 Klappräder am Erfurter Thüringenpark – darauf hofft Jan Hähnlein. Schließlich geht es um einen guten Zweck – und den Eintrag ins Guinnessbuch der Rekorde.

Ein DDR-Kultprodukt könnte am Sonntag der ganz große Held werden. Schließlich geht es darum, einen Weltrekord aufzustellen. Die Idee kommt von Jan Hähnlein. Er hat bereits zahlreiche extreme Touren hinter sich – und wird sich heute aufs Rad schwingen, also einen Fahrrad-Rollentrainer, um in 24 Stunden mindestens 420 Kilometer zu radeln. „Diese Rekordfahrt wird zugunsten der NCL-Stiftung für eine Zukunft ohne Kinderdemenz gestartet“, sagt der Marbacher.

Am Sonntag, 16. April, können dann alle Radbegeisterten eine Aktion unterstützen. Wichtigstes Utensil: ein 20-Zoll-DDR-Mifa-Klapprad, das vor 1990 gebaut wurde. Besser gesagt, 250 solcher Räder, mindestens. Fahrtüchtig müssen sie sein, denn es geht zwei Runden um den Thüringenpark, um 1,61 Kilometer zurückzulegen. Das sind die Bedingungen für den Weltrekord. „14 Uhr ist Treffpunkt auf dem Parkplatz bei Fahrrad-Riese. Nach der offiziellen Zählung beginnt die kleine Tour“, sagt Jan Hähnlein. Vorab-Anmeldungen sind nicht erforderlich. Dieser Weltrekordversuch wird ebenso zugunsten der NCL-Stiftung veranstaltet.