Erfurt: Was das rot-weiße Fanherz begehrt

Nicht nur sportlich läuft es inzwischen bei Rot-Weiß. Auch in den Strukturen im und um den Verein zieht wieder so etwas wie Normalität und Berechenbarkeit ein. Was Stefan Karl, den alle nur Igel nennen, bestätigt. Karl versorgt mit seinen drei Geschäftspartnern schon viele Jahre die RWE-Fanszene mit allem, was dort das Herz höher schlagen lässt. Wieder muss man sagen, denn zwischenzeitlich war er rausgeflogen. „Dank“ des Insolvenzverwalters Reinhardt, der ihm schlichtweg den Verkauf der RWE-Memorabilia untersagt hatte.

So etwas hatte der Igel noch nicht erlebt, seit er sich 1999 auf dieses Feld, erst nebenher, dann im Haupterwerb, verlegt hat. Zusammen mit seinem Kompagnon Maik Däumlich sicherte er sich damals die Rechte auf das alte Klublogo, das 1983 durch ein neues ersetzt wurde. 2018 kam der Insolvenzverwalter und verbot den Vertrieb von allen Artikeln mit dem neuen, aktuellen Logo. Er wollte das Geschäft ohne Domsport, so der Name der Karlschen Firma, machen. Und verbot sogar den vertraglich eigentlich zugesicherten Abverkauf des Lagerbestandes vor Gericht. Angeblich habe das Insolvenzrecht da andere Regeln. Sein Kaufangebot für die Sachen sei total inakzeptabel gewesen, so Karl. Domsport blieb auf Artikeln im Wert einer sechsstellige Summe sitzen. Doch nun geht es weiter. Der Insolvenzverwalter ist zur Erleichterung aller raus aus dem FC Rot-Weiß und das Sagen hat allein die Franz Gerber GmbH. Die kam auf Domsport im Wissen zu, dass da einiges an RWE-Merchandisingartikeln in den Regalen schlummerte. Schnell wurde man sich einig. Und die Fans sind doppelt selig. Die Artikel gibt es nun wieder im Online-Shop, bei Domsport in der Paulstraße und im „Flutlicht“ im Melchendorfer Markt. Der Renner zurzeit, wie könnte es auch anders sein, sind Mund-Nasen-Masken mit RWE-Logo. Natürlich alt und neu, versteht sich.