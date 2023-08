Erfurt: Wenn mit Stoff wahre Wunder geschehen

Erfurt. Besonders naturverbunden ist die Textilkünstlerin Renate Wilde. Ihre Werke sind jetzt in der Erfurter Michaeliskirche zu sehen.

„Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne ….“ Diese Verszeile aus dem Gedicht „Stufen“ von Hermann Hesse geistert immer wieder durch den Kopf von Renate Wilde, wenn sie ein neues Werk in Angriff nimmt.

Die naturverbundene Textilkünstlerin aus Erfurt zaubert in Nadelmalerei, mit gefärbten Papieren, Stoffen und Seide wahre Wunderwerke, die häufig den Eindruck von Gemälden erwecken. „Wunder geschehen“ nennt sie daher folgerichtig ihre dritte Ausstellung in der Michaeliskirche, die am Donnerstag, 3. August, um 1830 Uhr eröffnet wird.

Ideengeber ist der eigene Balkon oder die Wanderung

Ihre Sujets findet sie vor dem eigenen Balkon, auf Spaziergängen und Wanderungen oder Reisen wie ins norwegische Tromsø, wo gerade der Schnee schmolz und sich eine verführerische Landschaft in Rostfarben, Rot und lichten Blautönen vor ihren Augen auftat. Ein ebenso großformatiger Baum entstand in freier Nadelmalerei mit der Nähmaschine. Dabei senkt Renate Wilde den Transporteur ab und führt den Stoff nur mit der Hand. Mit verschiedenen Grüntönen erzielt sie den Eindruck von geheimnisvoller Tiefe.

Als im Frühjahr vor ihrem Balkon ein Starenpaar in einer Spechthöhle brütete, bannte sie den Nachwuchs in besonderer Technik auf die „Leinwand“. Die Textilkünstlerin, die sich seit 15 Jahren mit Patchwork befasst, mixt gern unterschiedliche Materialien, stickt auf Keilrahmen und erzielt dabei erstaunliche Effekte. Für die frühere Lehrerin ist das künstlerische Gestalten mehr als ein Hobby. Im Alter von 30 Jahren schloss sie sich einer Arbeitsgemeinschaft für Textilkunst in Erfurt an.

Führungen zu den Denkmaltagen gehören zum Programm

Über mehrere Jahre hinweg belegte sie Kurse in der Ländlichen Heimvolkshochschule im Kloster Donndorf. Grundlagen fürs künstlerische Gestalten wie Bildaufbau, Struktur, das Erreichen von Tiefe und Perspektive eignete sie sich in einer Masterclass-Ausbildung bei Britta Ankenbauer in Leipzig an. Von da an beschritt sie ihren eigenen Weg. Immer auf Tuchfühlung mit der Natur und deren Zerbrechlichkeit.

Seit 2006 arrangierte sie sechs Einzelausstellungen in Erfurt, Weimar, Großbreitenbach, im französischen Rombach sowie in Meiningen, wo einmal im Jahr Patchworktage mit Teilnehmern aus ganz Deutschland stattfinden. Auf nationalen und internationalen Expositionen erzielte Renate Wilde mehrfach Preise.„Wunder geschehen“ in der Michaeliskirche ist bis zum 6. September zu sehen. Da in dieser Zeit auch die Erfurter Denkmaltageliegen, bietet Renate Wilde am 5. und 6. September jeweils zwischen 14 und 16 Uhr Führungen an. Auf Anfrage per E-Mail an renate-wilde@gmx.de stellt sie sich gern zusätzlich zu Erläuterungen zur Verfügung.