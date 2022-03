Erfurt will Solidarität mit Ukraine zeigen

Zahlreiche Akteure aus Erfurt und dem Freistaat formulierten eine Resolution gegen den Krieg in der Ukraine und rufen zu einer Kundgebung auf.

Die in der Ukraine geborene Tatjana steht am Mittwoch mit ihrer Landesflagge allein auf den Domstufen. Im Namen ihres Landes hofft sie auf Beistand aus Erfurt: Am Samstag soll der Domplatz voll werden. Für 15.30 Uhr haben zahlreiche Organisationen aus Erfurt und Thüringen gemeinsam zu einer Kundgebung aufgerufen. Die Veranstaltung soll „ein unübersehbares Zeichen für Frieden in Europa setzen und die Erfurterinnen und Erfurter in ihrer großen Hilfsbereitschaft weiter bestärken“, heißt es in der gemeinsam verabschiedeten Resolution. Der russische Einmarsch in der Ukraine sei „völkerrechtswidrig und unentschuldbar“.