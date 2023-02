Erfurt: Wirbel um angeblich fehlende Schulplätze für Erstklässler

Etwa 2000 Mädchen und Jungen werden Ende August in Erfurt eingeschult. (Symbolbild)

Erfurt. Der Oberbürgermeister spricht von 380 fehlenden Plätzen. Die Bürgermeisterin wiederum ordnet ein und versichert, dass jeder Erstklässer beschult werde.

Widersprüchliche Informationen kamen am Mittwoch aus dem Erfurter Rathaus zu den Schulplätzen für angehende Erstklässer. Oberbürgermeister Andreas Bausewein (SPD) sagte dem MDR, dass derzeit 380 Plätze für das im August startende Schuljahr 2023/24 fehlen. Demnach werde erwogen, dass an den Grundschulen künftig in Schichten unterrichtet werde oder zusätzliche Container als Ausweichobjekte für den Unterricht aufgestellt werden.

Die Meldung machte auch im Ausschuss für Bildung und Kultur die Runde, der am späten Mittwochnachmittag tagte. Dort sprach Bürgermeisterin Anke Hofmann-Domke (Linke) von einer Kommunikationspanne. „In Erfurt werden alle Schülerinnen und Schüler – auch die neu eingeschulten – beschult. Nicht alle unbedingt wohnortnah und direkt an der Grundschule, aber für jeden der etwa 2000 Schülerinnen und Schüler gibt es einen Schulplatz“, sagte sie.

Es könnte zu der Situation kommen, dass nicht für alle Kinder ein Platz in einem Schulgebäude zur Verfügung gestellt werden könne und hier „durch andere organisatorische Maßnahmen“ das Platzdefizit ausgeglichen werden müsse. Hierzu stehe man im Austausch mit dem Schulamt und den Schulleitungen. Am Donnerstag wolle man öffentlich aufklären.