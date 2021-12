Erfurter Adventskalender: Der besondere Genuss

Erfurt. Bohnenfrischen Kaffee gab es früher nur an Festtagen, heute muss es dann eine ganz besondere Röstung sein.

Täglich öffnet das Thüringer Museum für Volkskunde gemeinsam mit unserer Redaktion ein Türchen des Adventskalenders. Dazu haben die Museumsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter tief im Fundus gegraben oder sich unter ehemaligen Ausstellungsstücken umgeschaut.

Hinter den Türchen verbirgt sich manche Kostbarkeit, die in den vergangenen Jahrzehnten als Geschenk diente – und vielleicht auch heute noch eine Anregung darstellt, was man seinen Liebsten unter den Christbaum legen könnte. Heute geht es um ein Weihnachtsgeschenk, das auf eigene Weise an frühere Zeiten erinnert. Denn, was gehörte wohl zum Standard eines Westpakets, das in der Adventszeit eintrudelte? Das obligatorische Päckchen Kaffee.

Kaffee ist immer noch ein Kassenschlager zum Fest

Auch in heutiger Zeit ist Kaffee bundesweit einer der Kassenschlager des Weihnachtsmonats Dezember. Und wer liebt es nicht, zum Festtagsgebäck dieses aromatische Heißgetränk zu genießen! Gefühlt bieten sich von Jahr zu Jahr mehr Kaffeesorten und Kaffeemaschinen zwischen günstig und hochpreisig als Geschenkidee an. Bereitet diese Auswahl wirklich schon Kopfzerbrechen, so sind die Zeiten noch nicht allzu lange vorbei, in denen echter Bohnenkaffee selten auf den Tisch kam! Zwar gehörte der seit dem späten 19. Jahrhundert, wie auch Tee, Schokolade und anderes als „Kolonialware“ zum Sortiment der Kaufläden selbst kleinerer Gemeinden. Doch für den Alltag blieb er für die meisten noch lange unerschwinglich und wurde durch phantasiereiche Mixturen imitiert. Kein Wunder also, dass auch eine leere Kaffeedose mal zu einem Schatz werden kann.