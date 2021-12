Erfurter Adventskalender: Gläserne Blüten schmücken Weihnachtsbäume

Erfurt. Christbaumschmuck aus Lauscha ist im Thüringer Volkskundemuseum zu sehen.

Der Fundus des Erfurter Volkskundemuseums ist groß. Er liefert in unserer Adventsserie nicht nur Erinnerungen, sondern bisweilen auch Anregungen für den Gabentisch des Jahres 2021. Hinter dem heutigen Türchen steckt ein Traditions-Handwerksstück aus Thüringen. Nicht nur schön, sondern auch nützlich ist der Glas-Christbaumschmuck aus Lauscha, so schmückt er bis heute viele Weihnachtsbäume auch über die Grenzen des Freistaats hinaus. Klein und filigran bedeuten die Schmuckstücke für viele Menschen ein Stück Heimat zwischen den heute üblichen runden Weihnachtsbaumkugeln.

Echte Handarbeit aus der Lauschaer Kunstglasbläserei

Im Jahr 1947 übergab Christian Eichhorn-Sens (1871-1955) diesen Baumschmuck dem Erfurter Städtischen Museum, später übernahm ihn das Museum für Thüringer Volkskunde. Eichhorn-Sens, Lauschaer Glasbläser, war bereits in jungen Jahren hoch geachtet, wurde vom Meininger Herrscherhaus protegiert. Ab 1905 prägte er über die örtliche Fachschule jahrzehntelang die Lauschaer Kunstglasbläserei. Zeitlos schön sind die Blütenanhänger, bringen einen Hauch Frühling in die Weihnachtszeit. Bei aller Kunstfertigkeit zeigen sie sich durchaus geeignet für rasche Serienfertigung von geübter Hand: handverformtes farbloses und mehrfarbiges, transparentes und opakes Massivglas, als Basis einen in sich gedrehten, zu kreisrunder Form gebogenen Glasstab.