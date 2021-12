Erfurter Adventskalender: Lichterkranz auf Birkenrinde gemalt

Erfurt. Eine besondere Botschaft aus dem Advent in Kriegszeiten verwahrt das Volkskundemuseum Erfurt.

Zur Adventszeit öffnet unsere Redaktion gemeinsam mit dem Volkskundemuseum jeden Tag ein Türchen. Dafür schauten die Mitarbeiter in den Fundus und auf Exponate früherer Ausstellungen. Dieses Mal ist es eher eine traurig-tragische Erinnerung an Zeiten, die sich niemand zurückwünscht: an den Advent zu Kriegszeiten.

„Gesegneten Advent“ – so unterschreibt Horst L. seine Handzeichnung, mit der er die Postkarte für seine „herzliebe“ Braut Gertrud schmückt. Nur wenige Zeilen folgen auf der Rückseite: Grüße an die Geliebte, an die Eltern, „aus weiter Ferne … Rußland 1942“.

TLZ-Newsletter für Erfurt Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Sieben Feldpostsendungen von Horst L. vom Mai 1941 bis in die Adventszeit 1942 sind in den Museumsfundus gelangt. Die beiden letzten sind Karten, die er von der Ostfront nach Hause, nach Meiningen schickt: Im August 1942 als Gruß ein Stück Birkenrinde, zurechtgeschnitten auf Postkartenformat und sorgsam beschriftet. Eine sehr besondere Geburtstagsgabe für seinen Vater. Monate später die Adventspostkarte für Gertrud. Danach verliert sich seine Spur…