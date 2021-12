Erfurter Adventskalender: Märbel aus Südthüringen im Museum

Diese Märbel mit Leinenbeutel wurden im 19. Jahrhundert in Südthüringen hergestellt. Sie sind im Museum für Thüringer Volkskunde zu besichtigen.

Erfurt. Die Märbel – heute eher Murmeln genannt – waren in früheren Zeiten nicht nur Kinderspielzeug, sondern auch Sportgerät.

Das heutige Adventstürchen ist ein Spielzeug, das Alt und Jung seit mehreren Jahrhunderten rollende Freuden bereitet. Ungebrochen ist die Faszination für die Murmel – nach wie vor ein beliebtes Kinderspielzeug, aber auch Sportdisziplin mit Vereinen und Weltmeisterschaften. So zahlreich wie die Bezeichnungen, Größen und Farben sind die Spielmöglichkeiten, wie Murmel-Boule, Kuhlemurmeln oder – in den Kinderzimmern zumeist – mit einer Kugelbahn.

Murmeln dienten auch als spielerische Munition

Die Steinmärbelherstellung in Südthüringen begann 1769 mit der ersten Märbelmühle in Steinach, viele weitere folgten. Zu Würfeln geklopfte Kalksteine wurden darin millionenfach zu Kugeln geschliffen – verwendet unter anderem auch als Munition für Musketen oder als Ballast in Segel- und Dampfschiffen. Nach 1920 wichen die Mühlen allmählich der industriellen Konkurrenz mit ihren billigen Ton- und Glasmurmeln.